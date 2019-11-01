Дождливая погода в Баку сохранится до завтрашнего утра

1 ноября 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 10-12, днем - 13-15, в Баку ночью - 10-12, днем - 13-15 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливневые, в горных районах возможен снег, в отдельных местах туман. Порывистый западный ветер.

Ночью 7-12, днем 15-18, в горах ночью 2-6, днем 6-9 градусов тепла.

До завтрашнего утра на Абшеронском полуострове ожидается дождливая, ветреная погода, неблагоприятная для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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