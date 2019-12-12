ПЕА передала ЦИК Азербайджана список имен уполномоченных представителей в преддверии внеочередных парламентских выборов

12 декабря 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) передала Центральной избирательной комиссии (ЦИК) список имен 126 уполномоченных представителей и одного представителя по финансовым вопросам в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов.

;ЦИК уже утвердил его. Ведется работа по выдвижению кандидатур. По ее завершении мы выдвинем кандидатов по каждому округу и представим их список ЦИК", - сказал Новрузов.

Он добавил, что ПЕА имеет достаточный потенциал и опыт участия в выборах.

"По каждому избирательному округу уже определены 10 человек для сбора подписей", - сказал Новрузов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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