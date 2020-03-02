ГЭЦ Азербайджана обнародовал итоги пробных экзаменов
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты пробных экзаменов, проведенных 16 февраля по второму туру приемных экзаменов в вузы.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, с результатами и графическими изображениями вопросника можно ознакомиться на сайте Центра. Результаты также можно узнать, отправив "номер работы" через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel на 7727.
Из 15 104 абитуриентов, которые прошли регистрацию для участия в экзаменах, 76 не явились на экзамен.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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