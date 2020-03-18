В Баку продезинфицированы свыше 3 тысяч такси - БТА
БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) дало указание свыше 20 компаниям такси, действующим в Баку, о проведении противоэпидемических мероприятий.
Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Агентства Маис Агаев.
"Согласно поручению, обеспечена регулярная дезинфекция свыше трех тысяч транспортных средств, действующих в Баку в качестве такси. В настоящее время в соответствии с поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров продолжаются профилактические работы", - сказал Маис Агаев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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