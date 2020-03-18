В Баку продезинфицированы свыше 3 тысяч такси - БТА

Общество 18 марта 2020 15:38 (UTC+04:00)
В Баку продезинфицированы свыше 3 тысяч такси - БТА

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) дало указание свыше 20 компаниям такси, действующим в Баку, о проведении противоэпидемических мероприятий.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Агентства Маис Агаев.

"Согласно поручению, обеспечена регулярная дезинфекция свыше трех тысяч транспортных средств, действующих в Баку в качестве такси. В настоящее время в соответствии с поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров продолжаются профилактические работы", - сказал Маис Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нацбанк Грузии планирует провести очередную валютную интервенцию
Нацбанк Грузии планирует провести очередную валютную интервенцию
Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования без изменений
Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования без изменений
Убыточность по страхованию выезжающих за рубеж будет возрастать
Убыточность по страхованию выезжающих за рубеж будет возрастать
Loading Bars
Лента новостей
Граждане Азербайджана должны ответственно отнестись к рекомендациям и решениям по коронавирусу - депутат Политика 16:32
Азербайджанская корпорация начнет производство оборудования для декоративной мебели Бизнес 16:31
AzerTelecom о проектах, реализуемых в рамках программы по превращению страны в цифровой центр ИКТ 16:29
Нацбанк Грузии планирует провести очередную валютную интервенцию Финансы 16:25
SOCAR может арендовать шесть АЗС в Румынии Энергетика 16:23
Онлайн-трансляция совместного проекта Азербайджанского национального музея ковра и Эрмитажа Культура 16:20
Председатель Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом Политика 16:17
Закроется ли метро в Баку в ближайшее время? Транспорт 16:11
Epsilon активно проводит сейсморазведочные 3D работы в Узбекистане Энергетика 16:08
На въездах в Баку, Сумгайыт и Абшерон из регионов будут установлены посты полиции Общество 15:56
Гянджинский алюминиевый завод о расширении географии экспорта в 2020 году Бизнес 15:52
В Туркменистане строится новая ковровая фабрика Бизнес 15:51
Скончался председатель Союза ашугов Грузии Осман Ахмедоглу Социум 15:45
Турция сократила экспорт бобовых и зерновых в Россию Турция 15:43
В Азербайджане продезинфицированы суда (ФОТО) Общество 15:42
Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования без изменений Финансы 15:39
В России число зараженных коронавирусом увеличилось до 147 человек Россия 15:39
В Баку продезинфицированы свыше 3 тысяч такси - БТА Общество 15:38
Казахстано-турецкая нефтекомпания закупит трубы Тендеры 15:35
Убыточность по страхованию выезжающих за рубеж будет возрастать Экономика 15:34
Эльман Насиров: Для защиты пожилых людей от коронавируса следует принять более серьезные меры Политика 15:33
Общее количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло пятнадцати Узбекистан 15:30
Комитет культуры Милли Меджлиса провел первое онлайн-заседание Политика 15:27
В Иране от коронавируса излечилась 103-летняя женщина Общество 15:25
В Иране 147 человек погибли от коронавируса за сутки Общество 15:23
В Баку принимаются усиленные меры по дезинфекции автобусов Общество 15:23
В Казахстане зарегистрирован новый случай инфицирования коронавирусом Казахстан 15:20
Минобразования Азербайджана предлагает вузам профпрограмму дистанционного обучения Общество 15:10
Мубариз Гурбанлы: Попытки создать в Азербайджане "пятую колонну" обречены на провал (ВИДЕО) Политика 15:08
BMW закрывает на месяц заводы в Европе и ЮАР из-за коронавируса Европа 15:06
В Кремле прокомментировали идею Ирака созвать ОПЕК+ Энергетика 15:05
Авиа и ж\д сообщение с деловым центром Казахстана будет полностью приостановлено Транспорт 15:04
Юная азербайджанка признана одной из лучших в Бельгии (ФОТО) Культура 15:04
Респираторы в Турции будут продаваться исключительно по рецепту врачей В мире 15:03
Гянджинский завод огласил объем производства первичного алюминия с начала года Бизнес 15:03
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ Россия 14:52
Али Усубов отмечает юбилей. Человек, которого любят все! (ФОТО) Культура 14:52
В Турции нет риска возникновения дефицита продовольствия – министр В мире 14:49
Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба (ФОТО) Политика 14:45
Обнародованы данные экспорта кожаный изделий из Турции в Узбекистан Турция 14:43
В праздничные дни "Азеришыг" будет работать в онлайн-режиме Энергетика 14:43
Турция резко сократила экспорт кожаных изделий в Иран Турция 14:43
Узбекистан сократил импорт электротоваров из Турции Турция 14:41
Задержание Мубариза Мансимова не может быть в коммерческих интересах SOCAR Экономика 14:41
МВД Азербайджана будет работать в усиленном режиме в дни праздника (ВИДЕО) Общество 14:39
Турция увеличила экспорт кожаных изделий в Казахстан Турция 14:38
Граждане Туркменистана увеличивают закупку недвижимости в Турции Турция 14:29
В Грузии может быть проведено тестирование населения на коронавирус Грузия 14:29
Академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом Общество 14:28
AZAL продлит срок действия бонусных баллов участникам AZAL-Miles Общество 14:25
ВОЗ: Благодарим правительство Азербайджана за серьезные усилия в борьбе с COVİD-19 Общество 14:25
Air Astana и ее лоукостер приостанавливают рейсы из-за режима ЧП Транспорт 14:23
Казахстан почти на 90 процентов увеличил импорт цемента из Турции Турция 14:21
Принятые в Азербайджане меры говорят о том, что коронавирус будет искоренен сравнительно скоро - Академия наук Общество 14:17
Erangel Production проведет Чемпионат Азербайджана по игре PUBG Mobile (ФOTO/ВИДEO) Общество 14:14
"Горячая линия" Госагентства по ОМС Азербайджана будет работать и дни праздника Новруз Общество 14:14
В Туркменистане выпущены первые отечественные плавсредства Бизнес 14:10
Число случаев коронавируса в Германии выросло до 8,2 тысячи Европа 14:03
В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 258 человек Европа 14:01
На госгранице Казахстана заработают санитарно-карантинные пункты в связи с коронавирусом Казахстан 13:58
Delta Telecom о мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса ИКТ 13:57
В Албании число жертв коронавируса возросло до двух человек Европа 13:57
В Азербайджане запущена система ASAN bot Общество 13:57
Экономика Азербайджана стоит на пороге нового этапа развития - эксперт Политика 13:52
Центральный Банк Азербайджана привлек банковские средства Финансы 13:51
Epsilon получила приток газа на новой скважине в Узбекистане Энергетика 13:48
Из-за угрозы коронавируса в области Казахстана организован санитарный контроль на въездах Казахстан 13:48
Завтра в Баку возможен дождь Общество 13:36
В Узбекистане сокращают участие государства в частном секторе Бизнес 13:27
Во внешнеторговом обороте Азербайджана выросло сальдо Бизнес 13:22
В Узбекистане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом Узбекистан 13:20
Всемирный банк предоставит Филиппинам кредит в $100 млн для борьбы с коронавирусом Другие страны 13:20
Россия увеличивает импорт готовой одежды из Турции Турция 13:15
Турция резко сократила экспорт стали в Иран Турция 13:15
АО «Алматинские электрические станции» закупит оборудование Тендеры 13:08
В Кюрдамире реконструируется автодорога, соединяющая три села (ФОТО) Общество 13:04
Поддержка абонентов в роуминге и бесплатные звонки на «Горячую линию» ГосАгентства обязательного медицинского страхования от Azercell Общество 13:03
В Норвегии число жертв коронавируса достигло четырех человек Европа 13:00
Интернет-провайдеры Баку о дополнительных мерах для жителей столицы ИКТ 12:58
Натик Яхьяев: «Мы разработали уникальную модель решения для подключения школ к оптоволоконным сетям» Общество 12:57
На деятельности СК "A-Qroup" ситуация с угрозой распространения коронавируса не отразилась Экономика 12:51
Турция увеличила экспорт стали в Казахстан В мире 12:51
Международный фестиваль ANİMAFİLM в Баку и Шеки – дети в жюри Культура 12:48
Объем импорта в Азербайджане за февраль увеличился Бизнес 12:46
Турция эвакуировала воих граждан из 9 стран Европы Турция 12:42
"Диванная оппозиция" потеряла последние остатки совести - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 12:41
В январе-феврале в Турции выросли продажи ипотечного жилья Турция 12:38
Граждане Казахстана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 12:37
Грузия увеличила импорт готовой одежды из Турции Турция 12:32
Минэкологии Азербайджана посадило свыше 174 тысяч деревьев с начала весеннего сезона Общество 12:31
В Турции чтят память героев битвы при Чанаккале Турция 12:30
В Узбекистане будет автоматически продлен срок действия виз иностранных граждан Туризм 12:26
ВОЗ обратилась с призывом «Оставайся дома, спаси жизни!» Общество 12:24
В январе-феврале этого года сократилась трудовая миграция из Турции в Туркменистан Турция 12:22
В Армении резко выросло количество людей, зараженных коронавирусом Армения 12:17
В Казахстане совместно с АБР вносятся изменения в привлечение займов под госгарантию Бизнес 12:11
Фонд первого президента Казахстана выделит средства на борьбу с коронавирусом Бизнес 12:11
Мехрибан Алиева: “Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем и этот серьезный вызов благодаря лучшим качествам нашего великого народа. Таким, как сила духа и отвага, милосердие и сострадание, вера и любовь.” Общество 12:08
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 1471 Европа 12:07
Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает деятельность Политика 12:07
Все новости