Kомпания Azercell призвала азербайджанцев к солидарности в борьбе с коронавирусной пандемией

БАКУ /Trend/ - Лидер рынка мобильной связи страны ООО «Azercell Telekom» продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанского народа в период напряженной глобальной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции «COVID-19».

Компания распространила новый социальный видеоролик призывающий наших сограждан не покидать свои дома, держаться вместе, ценить родных и близких нам людей.

Заявив о готовности обеспечить своих абонентов бесперебойной связью и цифровыми услугами, Azercell просит всех граждан проявить стойкость и солидарность ради общего благополучия. #EvdəQalAzərbaycan #Birlikdə #Azercell