В Азербайджане из исправительного учреждения № 10 освобождены 16 осужденных старше 65 лет

БАКУ /Trend/ - Из исправительного учреждения № 10 Пенитенциарной службы министерства юстиции на свободу выпущены 16 осужденных старше 65 лет.

Как сообщает во вторник Trend, уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева вручила помилованным документ об освобождении.

Самому старому осужденному, который был помилован, 76 лет.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 лиц.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)