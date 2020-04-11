Фонд поддержки азербайджанской диаспоры начинает новый музыкальный проект с представителями диаспоры (ФОТО)

БАКУ/Trend - В период введения в мире карантинного режима из-за нового вида пандемии COVID – 19 Фонд поддержки азербайджанской диаспоры в целях содействия эффективной организации досуга азербайджанцев, проживающих за рубежом, создания у них хорошего настроения организует цикл концертных программ. Концертные программы с участием азербайджанских музыкантов, проживающих в различных странах мира, будут транслироваться в прямом эфире через аккаунт фонда в социальной сети Facebook.

Композитор, пианист, дирижер, лауреат международных конкурсов Абузар Манафзаде и его супруга, выпускница Венской консерватории, музыкант Карен Дангер-Манафзаде выступят с первой концертной программой 11 апреля в 22:00 по бакинскому времени. Отметим, что Абузар Манафзаде, являясь первым азербайджанцем, получившим дирижерское образование в Венском университете музыки и сценического искусства – одном из самых знаменитых музыкальных учебных заведений мира, одновременно получил магистерское образование по фортепиано в Университете им. Антона Брукнера в городе Линц.

Президентский стипендиат Агарагим Гулиев выступит с концертной программой из Парижа 13 апреля в 18:00. Студент французской высшей школы Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred-Cortot Агарагим Гулиев исполнит на флейте. На конкурсе «Золотые ключи», одном из самых престижных международных конкурсов мира, он был удостоен премии «Золотой ключ» по флейте.

Заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиярова выступит 16 апреля в 22:00 из американского города Нью-Йорк, она исполнит на фортепиано. Наргиз Алиярова является создателем Общества национальной музыки и глобальной культуры. Она - лауреат многих международных конкурсов, солистка Азербайджанского государственного фортепианного трио и доцент Бакинской музыкальной академии.

Известная пианистка Саида Зульфугарова выступит с очередной концертной программой из Парижа 18 апреля в 19:00. Выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Саида Зульфугарова, являясь победительницей многих национальных конкурсов, одновременно получила высшее образование по музыковедению в Университете Париж IV Сорбонна и была удостоена Государственного диплома Франции.

Программа будет продолжаться в период карантина.