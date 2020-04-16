Хикмет Гаджиев: В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.