Минобразования Азербайджана: Домашние задания на каникулы и организация летней школы не предусматриваются
БАКУ/Trend/ - В связи с сегодняшней ситуацией для учащихся не предусмотрены домашние задания на летние каникулы и организация летней школы, сказал в пятницу Trend заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов.
По его словам, есть вопросы, которые не зависят от министерства: «Неизвестно, какой будет эпидемиологическая ситуация летом. Стараемся, чтобы все принимаемые решения соответствовали решениям Оперативного штаба».
Отметим, что в связи с пандемией коронавируса с 3 марта во всех учебных заведениях страны учебный процесс приостановлен.
В Азербайджане учебный год начинается 15 сентября и завершается 14 июня.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейнавлова)
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Минобразования Азербайджана: Домашние задания на каникулы и организация летней школы не предусматриваются
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