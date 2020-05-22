Минобразования Азербайджана: Домашние задания на каникулы и организация летней школы не предусматриваются

БАКУ/Trend/ - В связи с сегодняшней ситуацией для учащихся не предусмотрены домашние задания на летние каникулы и организация летней школы, сказал в пятницу Trend заместитель заведующего отделом общего и дошкольного образования министерства образования Орхан Аббасов.

По его словам, есть вопросы, которые не зависят от министерства: «Неизвестно, какой будет эпидемиологическая ситуация летом. Стараемся, чтобы все принимаемые решения соответствовали решениям Оперативного штаба».

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса с 3 марта во всех учебных заведениях страны учебный процесс приостановлен.

В Азербайджане учебный год начинается 15 сентября и завершается 14 июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейнавлова)