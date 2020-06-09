В Азербайджане выявлены 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 229, скончались 5 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 229, скончались 5 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 8 191 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 4 606, скончались 98 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 487 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 349 200 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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