"Азеришыг" перешел на усиленный режим в связи с сильным ветром

БАКУ/Trend/ - В связи с нестабильной погодой, установившейся в стране, ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу структуры.

Просьба к потребителям обращаться в call-center структуры в случае возможных аварий: "Просьба к потребителям обращаться также на страницы ОАО в Facebook и Instagram, по whatsapp либо круглосуточному номеру "199"".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)