В Гёйчае нет обращений в связи с заражением COVİD-19 - главврач

БАКУ /Trend/ - В Гёйчайском районе нет обращений в связи с заражением COVİD-19.

Об этом сказал в пятницу Trend директор публичного юридического лица "Гёйчайская центральная районная больница" Эльчин Билалов.

По его словам, эпидемситуация в районе находится под контролем, периодически проводятся проверки.

"Ранее у отдельных лиц были определенные симптомы, и эта ситуация была взята под контроль. В настоящее время на территории района обращений в связи с заражением нет. Медперсонал больницы работает в усиленном режиме, на местах осуществляется контроль над ситуацией, связанной с COVİD-19", - сказал Билалов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)