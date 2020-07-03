В Гёйчае нет обращений в связи с заражением COVİD-19 - главврач
БАКУ /Trend/ - В Гёйчайском районе нет обращений в связи с заражением COVİD-19.
Об этом сказал в пятницу Trend директор публичного юридического лица "Гёйчайская центральная районная больница" Эльчин Билалов.
По его словам, эпидемситуация в районе находится под контролем, периодически проводятся проверки.
"Ранее у отдельных лиц были определенные симптомы, и эта ситуация была взята под контроль. В настоящее время на территории района обращений в связи с заражением нет. Медперсонал больницы работает в усиленном режиме, на местах осуществляется контроль над ситуацией, связанной с COVİD-19", - сказал Билалов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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