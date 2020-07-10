На центральном рынке Агстафинского района выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга, проведенном на центральном рынке и в объектах общепита в Агстафинском районе, Агентство пищевой безопасности выявило ряд нарушений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.
Мониторинг был проведен совместно с представителями Исполнительной Власти и районного отдела полиции.
Во процессе мониторинга было установлено, что в некоторых предприятиях неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние, нарушаются требования технико-нормативных правовых актов сферы пищевой безопасности.
Были отмечены грубые нарушения санитарно-гигиенических правил в ряде фирм и кафе.
В рамках законодательства работа данных объектов общепита была ограничена.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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