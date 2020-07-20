Шахмар Мовсумов: На следующих этапах возможно возобновление деятельности и в других областях

БАКУ /Trend/ - Если позитивная тенденция в связи с коронавирусом будет наблюдаться и дальше, то мы можем возобновить деятельность и в других сферах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.