БТА: В выходные дни автобусы регулярных и экспресс-линий работать не будут

БАКУ /Trend/ - В соответствии с правилами особого карантинного режима, с 00:00 часов 25 июля до 06:00 часов 27 июля будет прекращена работа автобусов на регулярных и экспресс-линиях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Сегодня автобусы будут работать в обычном режиме.

(Текст: Кямаля Сеидова.)