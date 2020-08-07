Личные финансы, семья и карьера - ориентиры азербайджанцев в 2020 (ФОТО)

Общество 7 августа 2020 17:55 (UTC+04:00)
Личные финансы, семья и карьера - ориентиры азербайджанцев в 2020 (ФОТО)

Совместное исследование Noblet Media и Info Sapiens демонстрирует жизненные цели и приоритеты потребителей в 6 странах, включая Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову, Украину и Узбекистан.

Коммуникационная компания Noblet Media CIS, аффилиат Edelman, в партнерстве с исследовательским агентством Info Sapiens представили комплексное исследование социальных и экономических взглядов потребителей со средним и выше среднего доходом в странах, где осуществляется деятельность компаний. Подобные исследования уже проводились Noblet Media CIS в сотрудничестве с текущей командой Info Sapiens в 2009-2013 годах, и сегодня обновленные данные как никогда актуальны.

Начало 2020 года значительно изменило повседневную жизнь и привычки людей по всему миру, заставило нас замедлиться и стать более гибкими. Но действительно ли ценности, глобальные цели и мечты потребителей претерпели значительные изменения? Стали ли люди более сплоченными и ответственными? Международное исследование, проведенное в апреле 2020 года, отвечает на эти вопросы и отражает портреты наиболее активных потребителей, задающих тон экономической жизни в шести странах.

«Мы предоставляем коммуникационные услуги на этих 6 рынках уже много лет, отслеживая влияние глобальных и локальных вызовов на поведение потребителей, – отмечает Евгения Панкратьева, генеральный директор Noblet Media CIS. – Безусловно, наши реалии значительно изменились за последние 5 лет. В 2020 году многие факторы, в том числе глобальная пандемия, поставили под вопрос привычные средства и каналы связи. Результаты этого исследования помогают компаниям лучше чувствовать настроения своих потребителей и выбирать правильную стратегию для каждого рынка».

Опрос состоит из нескольких тематических блоков и содержит основные выводы об азербайджанском и других пяти рынках:

1. Личные цели и карьерные возможности. Как и жители других пяти стран, приоритет азербайджанцев чаще всего состоит в улучшении экономического благосостояния (76%). Еще 20% хотят добиться изменений в обществе, а 17% – достичь личной популярности и высокого статуса. Для сравнения, в Украине доля граждан, которые стремятся изменить положение дел в обществе, составляет 35%, а в Грузии – 13%. Наибольший процент азербайджанцев – 27% – желает работать в международной частной компании, в то время как 19% хотели бы работать в неправительственном секторе на международном уровне и еще 19% - на локальном уровне. Только 9% азербайджанцев мечтают об открытии своего дела. Как и во всех странах, кроме Украины, на работе жители Азербайджана (51%) преимущественно не прочь принимать минимальное количество решений, а в личное время уделять значительную часть времени друзьям (43%).

2. Личный бюджет и расходы. Азербайджанцы склонны тратить деньги на развлечения и встречи с друзьями (35%, что является самым высоким показателем среди всех стран) и на внешний вид, что включает расходы на покупку одежды, обуви и средств ухода (29%). Путешествия составляют 15% расходов, а инвестиции в образование – 9%. Азербайджан – одна из стран, чьи граждане предпочитают хранению денег дома инвестиции в недвижимость (33%) и использование финансовых инструментов (24%, без учета депозитов). Интересная тенденция наблюдается и с депозитами: 22% считают более надежными депозиты в долларах, нежели в национальной валюте (4%).

3. Коронавирус. В последнее время все страны столкнулись с трудностями, связанными с пандемией.

Представители бизнеса, правительства и международных организаций объединили свои усилия, чтобы принять необходимые меры против распространения вируса и должным образом информировать общественность о ситуации. В Азербайджане ведущими источниками информации для населения являются ВОЗ (69%), доктора из других стран (66%) и локальные представители здравоохранения (58%). Доверие к ВОЗ испытывает 40% жителей, а вторым доверенным источником называют семью – 35%. 34% населения считают проблему коронавируса преувеличенной.

Отличительная черта жителей Азербайджана – в их дружелюбии и балансе между временем, проведенным с друзьями и семьей, которые относительно поровну влияют на формирование их мнения. Тем не менее, политические и социальные вопросы они считают более уместным обсудить с приятелями. Бизнесу также стоит обратить внимание на источники потребления информации для этого рынка и учитывать их в работе с аудиторией: сайты СМИ (53%) и телевидение (34%) остаются ключевыми ресурсами, но роль лидеров мнений (30%) продолжает стремительно набирать обороты.

«Данные опроса будут полезны для всех типов организаций, – заявляет Инна Волосевич, заместитель директора Info Sapiens. – И правительственные организации, и международные доноры могут увидеть, как общаться с наиболее активными гражданами, чтобы эффективнее коммуницировать противоэпидемические меры и необходимые реформы. Бизнес, ориентированный на средний и выше среднего классы в целевых странах, получит полезные данные для построения успешной маркетинговой и коммуникационной стратегии».

О методологии опроса

Исследование представляет собой комплексный обзор социально-экономических взглядов среднего и высшего среднего классов в 6 странах - Украине, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Узбекистане. В каждой стране было проведено 200 очных интервью с жителями городов в возрасте от 18 до 45 лет. Согласно исследованию, представители среднего и высшего среднего класса составляют 50-60% среди жителей городов целевого возраста, являясь группой, принимающей наиболее важные решения о крупных покупках и инвестициях. Все результаты исследования доступны на сайте .

О Noblet Media CIS

Noblet Media CIS – это PR, коммуникационная и маркетинговая компания, которая была основана в 2004 году. Сегодня компания работает на рынках восьми стран – Украины, Грузии, Армении, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана и имеет главные офисы в Киеве и Тбилиси. Noblet Media CIS является аффилиатом Edelman, крупнейшей в мире независимой компании в сфере пиара и маркетинга. Noblet Media предоставляет полный спектр профессиональных PR и маркетинговых услуг, используя опыт стран Восточного партнерства ЕС и других стран мира. Больше информации о компании и ее услугах доступно на сайте компании или ее официально й странице в Facebook .

О Info Sapiens

Исследовательская компания Info Sapiens специализируется на проведении исследований

общественного мнения (социальные, политические и маркетинговые), поведенческих замеров и анализе данных из вторичных источников. Компания была создана в сентябре 2018 вследствие глобального закрытия исследований на заказ компанией GfK. Почти все сотрудники Info Sapiens являются бывшими сотрудниками GfK Ukraine. В течение

2019-2020 годов компания провела более 500 исследовательских проектов для более чем 200 клиентов. По данным Украинской ассоциации маркетинга в 2019 году мы стали крупнейшим местным исследовательским агентством (после 5 представителей международных компаний). Info Sapiens соответствует всем исследовательским стандартам ICC / ESOMAR и внесена в каталог ESOMAR. Больше информации о компании и ее услугах доступно на сайте или на официально й странице в Facebook .

Личные финансы, семья и карьера - ориентиры азербайджанцев в 2020 (ФОТО) - Gallery Image
Личные финансы, семья и карьера - ориентиры азербайджанцев в 2020 (ФОТО) - Gallery Image
Личные финансы, семья и карьера - ориентиры азербайджанцев в 2020 (ФОТО) - Gallery Image
Личные финансы, семья и карьера - ориентиры азербайджанцев в 2020 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Личные финансы, семья и карьера - ориентиры азербайджанцев в 2020 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Личные финансы, семья и карьера - ориентиры азербайджанцев в 2020 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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