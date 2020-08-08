Оперативный штаб проводит брифинг в связи со смягчением карантина - Прямая трансляция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в субботу Trend.

Принимающие участие в брифинге помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева и заместитель министра экономики Ровшан Наджаф отвечают на вопросы журналистов.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведен 773 051 тест. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 197 человек, 261 из них находятся в реанимации, а 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)