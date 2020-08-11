В Азербайджане для учителей будет проведен пробный экзамен по куррикулуму

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для учителей в "Виртуальной школе" будет проведен пробный экзамен по куррикулуму.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, ссылки на пробные экзаменов будут активны в региональных группах учителей «Виртуальной школы» в течение 10 дней с указанной даты.

В пробных экзаменах, который будут состоять из 20 вопросов каждый правильный ответ будет оцениваться одним баллом , а неправильные ответы не повлияют на общий результат. По окончании пробного экзамена учителя смогут ознакомиться со своими результатами.

Каждый учитель имеет право принять участие в пробном экзамене единожды. В последнем выпуске "Вебинаров по преподаванию куррикулума" будут даны правильные ответы на вопросы, и таким образом, длившиеся три месяца "Вебинары по изучению куррикулума" будут завершены.

Отметим, что пробный экзамен охватывает темы «Вебинаров по изучению куррикулума», проводимых для учителей азербайджанского и русского секторов в «Виртуальной школе». Цель вебинаров - помочь учителям подготовиться к экзаменам для приема на работу, сертификации и диагностической оценки.

Всего в пробных экзаменах, которые впервые прошли 14-24 июля, приняли участие 7 509 учителей, в том числе 5 926 - по азербайджанскому, 1583 - по русскому секторам. По результатам, 87% участников успешно сдали пробный экзамен, правильно ответив более чем на 15 вопросов, а 68 человек правильно ответили на все вопросы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)