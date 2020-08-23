Экс-министр и бывший ректор, присутствовавшие на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, оштрафованы

Общество 23 августа 2020 12:00 (UTC+04:00)
Экс-министр и бывший ректор, присутствовавшие на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, оштрафованы

БАКУ /Trend/ - Оштрафованы известные люди, участвовавшие в свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Как сообщает Trend, бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, бывший министр связи и высоких технологий Али Аббасов, директор филармонии Мурад Адыгезалзаде за нарушение требований особого карантинного режима оштрафованы на 400 манатов.

В пресс-службе МВД информацию подтвердили.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили открытие газового месторождения в Черном море
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили открытие газового месторождения в Черном море
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Loading Bars
Лента новостей
В горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА (ФОТО) Общество 12:25
Экс-министр и бывший ректор, присутствовавшие на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, оштрафованы Общество 12:00
Казахстан применяет львиную долю современных технологий геологоразведки Бизнес 12:00
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за текущую неделю Финансы 12:00
В Турции произошел сильный сель, есть погибшие Турция 11:18
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 3 млн Другие страны 11:05
Российско-иранское сотрудничество в военной сфере развиваются динамично Политика 10:42
ВС Армении 37 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:23
Дроны начали использовать для патрулирования в Алматы Казахстан 10:12
ОЭСР поможет Туркменистану в улучшении правовой среды для предпринимательства Бизнес 10:00
Обзор событий транспортного сектора Азербайджана за текущую неделю Транспорт 10:00
В Телави открылся координационный штаб сбора урожая винограда Бизнес 09:44
Число случаев COVID-19 в Мексике превысило 550 тысяч Другие страны 09:31
Зять Трампа отправится в арабские страны для улучшения конфликта с Израилем США 09:12
"Аякс" готов продать полузащитника ван де Бека "Барселоне" за €55 млн Спорт 08:37
Абэ разделил первое место с Эйсаку Сато по сроку непрерывной службы премьером Японии Другие страны 08:12
Кулевский нефтяной терминал начал перевалку нового продукта Энергетика 08:00
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на управление проектами Тендеры 08:00
Экспорт азербайджанской продукции в Бельгию уменьшился Бизнес 08:00
В Иране было выпушено более 360 тысяч автомобилей за первые 5 месяцев текущего года Иран 07:44
230 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:31
Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты в штате Луизиана США 07:18
Работу верхней палаты парламента Японии могут перевести на удаленный режим Другие страны 06:41
В Грузии коронавирус подтвердился у полуторамесячного младенца Грузия 05:31
Министр обороны Ирана прибыл в Москву Иран 05:21
Венесуэла получила от ЕС 82,5 тонны гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом Другие страны 04:52
Трамп распорядился оказать федеральную помощь Калифорнии из-за лесных пожаров США 04:20
Полицейские подверглись нападению в центральной части Мексики Другие страны 03:42
Поветкин нокаутировал британца Уайта и стал временным чемпионом мира WBC Спорт 03:19
Тауэрский мост в Лондоне застрял на 1,5 часа при разведении Европа 02:41
ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией В мире 02:09
Бойцы "Хезболлах" сбили израильский беспилотник на юге Ливана В мире 01:38
"Лилль" и "Ренн" сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу Спорт 01:10
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 00:47
Зеленский надеется заключить с Турцией новое военное соглашение до конца 2020 года Другие страны 00:30
Прошло 27 лет со дня оккупации Арменией Физулинского и Джабраильского районов Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:01
В Анкаре горит склад одной из компаний Турция 22 августа 23:58
В ДР Конго боевики убили 13 мирных жителей Другие страны 22 августа 23:33
Более 23 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 22 августа 23:04
Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу Энергетика 22 августа 23:00
Производство гелия обеспечит промышленный прогресс Туркменистана Энергетика 22 августа 23:00
Помпео на следующей неделе отправится в Израиль и ОАЭ США 22 августа 22:34
Министерство: Экспортные рынки грузинской продукции ежегодно увеличиваются Бизнес 22 августа 22:22
К Земле летит астероид В мире 22 августа 22:09
Иран готов вести переговоры о компенсации за украинский сбитый самолет Иран 22 августа 21:49
В Турции за сутки от коронавируса выздоровел 801 человек Турция 22 августа 21:47
В Грузии открылась новая дорога в объезд Хашури Грузия 22 августа 21:39
В Турции вспыхнул пожар в лесном массиве Турция 22 августа 21:33
В Италии зафиксировали более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 22 августа 21:25
Прогресс в реализации проекта интерконнектора Греция-Болгария по состоянию на середину августа Энергетика 22 августа 21:00
Туркменистан улучшит ТЭК на основе анализа мировых энергетических рынков Энергетика 22 августа 21:00
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля Израиль 22 августа 20:56
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 22 августа 20:47
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 22 августа 20:31
В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых Другие страны 22 августа 20:11
Высота волн на Каспии достигла 5 метров Общество 22 августа 19:46
В Колумбии шесть человек стали жертвами нападения неизвестных Другие страны 22 августа 19:23
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили открытие газового месторождения в Черном море Политика 22 августа 19:18
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана Политика 22 августа 19:12
Увеличился объем грузов, переправленных транзитом через Азербайджан по маршруту Север-Юг Транспорт 22 августа 19:00
Долевое участие Кыргызыстана в общем импорте Азербайджана повысилось Бизнес 22 августа 19:00
Ульбинский металлургический завод в Казахстане закупит трубы Тендеры 22 августа 19:00
Ежегодная добыча газа в Иране составляет 250 млрд кубометров Иран 22 августа 18:58
В Грузии разработали руководство для перевода и транскрипции-транслитерации китайского языка на грузинский Грузия 22 августа 18:45
Зеленский поздравил Эрдогана в связи с обнаружением месторождения газа в Черном море Турция 22 августа 18:38
В Азербайджане за последние сутки выявлено 184 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 160 человек Общество 22 августа 18:31
Фильм "Фарида" в конкурсной программе Московского кинофестиваля (ФОТО) Культура 22 августа 18:20
Статус академика не может быть выше закона - политолог Общество 22 августа 18:16
На Канарских островах эвакуировали 300 человек из-за лесного пожара Другие страны 22 августа 18:08
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Украины Политика 22 августа 18:02
Независимо от занимаемой должности и общественного статуса, каждый гражданин обязан соблюдать принятые государством ограничительные меры, режим карантина - Али Ахмедов Общество 22 августа 17:38
Независимо от статуса в Азербайджане никому не дозволено неуважительно относиться к закону - депутат Общество 22 августа 17:08
TOYO Engineering Corporation заинтересована в нефтегазовом секторе Туркменистана Энергетика 22 августа 17:00
Еженедельный дайджест энергетического сектора Азербайджана Энергетика 22 августа 17:00
Казахстанское ТОО «ОзенМунайСервис» закупит трубы Тендеры 22 августа 17:00
Арест небезызвестных лиц показал, что в Азербайджане ни у кого нет и не будет особых привилегий - депутат Политика 22 августа 16:56
К сожалению, в последнее время группа людей расслабилась и, ведя себя безответственно, организовывает свадьбы - глава парламентского комитета Политика 22 августа 16:37
Не для того в Азербайджане создавалось правовое государство, чтобы покрывать чьи-либо правонарушения - депутат Политика 22 августа 16:04
Я никуда не уходил, чтобы возвращаться - "Две любви" Самира Багирова (ФОТО) Звёздный мир 22 августа 15:44
Президент Ильхам Алиев вновь показал, что ни один человек, нарушивший закон, независимо от должности и статуса, не останется безнаказанным - депутат Политика 22 августа 15:42
Распространились кадры ареста азербайджанского экс-депутата и его свата (ВИДЕО) Политика 22 августа 15:19
В Казахстане и Узбекистане ожидается плавное восстановление экономической активности Бизнес 22 августа 15:00
В Туркменистане ведется работа по расширению безналичных расчетов Финансы 22 августа 15:00
Глава МИД Беларуси вручил орден Почета азербайджанскому бизнесмену Васифу Исмаилову Политика 22 августа 14:36
Любой участник той свадьбы, будь то Рамиз Мехтиев либо другие должностные лица, должны нести правовую ответственность за свои поступки - депутат Политика 22 августа 14:32
ВОЗ готовится рассмотреть результаты испытаний в России вакцины против COVID-19 Россия 22 августа 14:15
Ни одно должностное лицо не должно неуважительно относиться к требованиям закона - депутат Политика 22 августа 14:05
Казахстан в августе - сентябре компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ Казахстан 22 августа 14:04
Президент Ильхам Алиев создает в Азербайджане грандиозную энергетическую инфраструктуру - Сахиль Керимли Общество 22 августа 14:03
В Южном Судане разбился при взлете грузовой самолет Другие страны 22 августа 14:00
В Атлантическом океане зафиксировали сильное землетрясение США 22 августа 13:58
В Иране заявили, что гендиректор МАГАТЭ посетит страну в ближайшее время Ядерная программа 22 августа 13:55
Ассоциация банков Азербайджана о причинах снижения кредитования в стране Финансы 22 августа 13:53
Бывший депутат Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы Общество 22 августа 13:41
Зять Рамиза Мехтиева арестован в административном порядке сроком на 15 суток Общество 22 августа 13:38
Идет суд над экс-депутатом, сыгравшим свадьбу дочери Политика 22 августа 13:20
В Азербайджане резко похолодает Общество 22 августа 13:14
ПЕА объявила Сиявушу Новрузову выговор Политика 22 августа 13:08
Таджикистан увеличивает объёмы поставок электротоваров из Турции Турция 22 августа 13:07
Высота волн на Каспии достигла порядка 5 метров Общество 22 августа 13:06
Все новости