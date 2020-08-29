ГЭЦ Азербайджана провел сегодня экзамен SAT

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел экзамен SAT, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен был организован в административном здании ГЭЦ.

В нем участвовали 34 человека.

Напомним, что следующий экзамен SAT планируется провести 26 сентября.

С правилами регистрации на экзамен можно ознакомиться по ссылке http://dim.gov.az/activities/exams/sat/

(Текст: Кямаля Сеидова)