ГЭЦ Азербайджана провел сегодня экзамен SAT
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел экзамен SAT, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГЭЦ.
Экзамен был организован в административном здании ГЭЦ.
В нем участвовали 34 человека.
Напомним, что следующий экзамен SAT планируется провести 26 сентября.
С правилами регистрации на экзамен можно ознакомиться по ссылке http://dim.gov.az/activities/exams/sat/
(Текст: Кямаля Сеидова)
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