В Азербайджане внесены изменения в правила перевода студентов в учебных заведениях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила перевода бакалавров в среднеспециальные учебные заведения, приема суббакалавров по соответствующим специальностям на уровень бакалавра высших учебных заведений (основное (базовое высшее) медицинское образование), а также не завершивших бакалавриат лиц в - среднеспециальные учебные заведения.

Как передает в пятницу Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В пунктах после слова "ступень" добавляются слова "или ступень высшего технического профессионального образования".

Во втором предложении пункта после слов "средняя специальность" добавлены слова "или профессионального".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)