В Азербайджане установится нестабильная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра с полудня и до четверга в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, в отдельных местах полуострова проливные дожди, умеренный северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерство экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове и в Баку ночью 8-10, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

11-12 ноября умеренный северный ветер и близкий к климатической норме температурный режим будут благоприятны для метеозависимых людей, однако высокая влажность может вызвать дискомфорт у некоторых из них.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливневого характера, в горных районах возможен снег, ночью и утром туман, восточный ветер.

Ночью 5-9, днем 12-16, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 3-7 градуса тепла.

С завтрашнего полудня и до 13 ноября в отдельных местах районов страны установится нестабильная погода, временами ожидаются дожди, в северных и восточных районах проливные дожди, в горных территориях прогнозируется снег.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)