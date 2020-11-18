В этом семестре государство оплатит учебу более 10 тыс. студентов - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Обращения более 10 тысяч студентов из уязвимых групп населения об оплате расходов на учебу со стороны государства зарегистрированы и утверждены.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в среду Trend.

По словам министра, на этой неделе студентам планируется отправить сообщения с подтверждением: "Однако пока не поступило обращений от первокурсников, отвечающих соответствующим критериям в этом отношении. Возможно, они не информированы об этом. Учащиеся из семей, относящихся к уязвимой социальной группе, должны пройти соответствующую регистрацию. Этот процесс продолжиться до декабря".

Министр образования добавил, что в прошлом семестре государство оплатило расходы на учебу 15 тысяч студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)