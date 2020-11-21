Ограничение на пассажироперевозки в бакинском метро продлено до 28 декабря

БАКУ /Trend/ - Ограничение на пассажироперевозки в Бакинском метрополитене продлено до 06:00 часов 28 декабря 2020 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в подписанном премьер-министром Али Асадовым постановлении о продлении особого карантинного режима в стране.

В постановлении говорится, что в связи с предпринятыми превентивными мерами по предотвращению заражения коронавирусом в стране деятельность Бакинского метрополитена будет ограничена до 28 декабря.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.