Тот факт, что дети становятся жертвами военных преступлений, неприемлем - ЮНИСЕФ

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, ответив на письмо, осуждающее нарушение прав детей и подчеркивающее важность защиты детей во время войны, направленное представительством Европейской ассоциации студентов-юристов ELSA в Азербайджане (ELSA Azerbaijan), выразила благодарность молодежи за него.

Как передает в пятницу Trend, в письме исполнительный директор ЮНИСЕФ подчеркнула неприемлемость того, что дети становятся жертвами военных преступлений, а также жестко обсудила тот факт, что гражданские объекты, медучреждения и учебные заведения были взяты на прицел во время войны. Было отмечено, что во время войны государства должны с уважением относиться к неприкосновенности гражданского населения, не брать на прицел объекты гражданской инфраструктуры.

В письме было подчеркнуто, что ЮНИСЕФ поддерживает подписанное главами государств заявление от 10 ноября и прекращение военных действий, а также высоко оценивает деятельность молодежи в направлении достижения мира, уважения прав человека и защиты прав детей.

ELSA - крупнейшая организация студентов-юристов Европы, объединяющая свыше 55 тысяч студентов и молодых юристов из 43 стран. Цель организации заключается в расширении образовательных возможностей студентов-юристов и поощрение их активного участия в развитии общества в Европе. Представительство ELSA в Азербайджане открылось в 2020 году. ELSA Азербайджан в настоящее время является одним из самых активных членов организации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)