В Азербайджане сотрудникам ряда структур и органов разрешено передвижение по служебному удостоверению

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 14 декабря 2020 года будет введен ужесточенный режим карантина.

Как сообщает во вторник Trend, в период ужесточенного карантина на территории страны следующим лица разрешается передвижение на основании служебного удостоверения:

- сотрудникам Администрации, Управления дел Президента Азербайджанской Республики, Специальной медицинской службы Азербайджана, Службы секретаря Совета Безопасности Азербайджана, Аппарата и Управления дел Кабинета Министров Азербайджанской Республики;

- депутатам Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и сотрудникам его Аппарата;

- руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителям (на основании командировочного листа по междугороднему передвижению);

- Уполномоченному по правам человека (омбудсмен) и сотрудников его Аппарата (на основании командировочного листа по междугороднему передвижению);

- руководителям принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства публичных юридических лиц, а также их заместителям (на основании командировочного листа по междугороднему передвижению);

- сотрудникам Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (на основании командировочного листа по междугороднему передвижению);

- сотрудникам правоохранительных, судебных органов и органов, где предусмотрена военная служба, адвокатам;

- сотрудникам аккредитованных в Азербайджанской Республике дипломатических представительств и международных организаций и их местного персонала (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

- сотрудникам Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана.

Передвижение следующих лиц разрешается после внесения работодателем данных о них в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи:

- привлеченных к работе сотрудников частных юридических лиц, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельность без создания юридического лица, и их сотрудники, деятельность которых разрешена;

- привлеченных к работе сотрудников государственных органов, принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства публичных юридических лиц;

- сотрудников, требуемых для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, продолжение деятельности которых не разрешено.

- сотрудников государственных органов здравоохранения и частных медучреждений;

- Передвижение волонтеров Общественного объединения "Волонтеры ASAN", Общественного объединения "Региональное развитие", Движения "Волонтеры аграрного развития", студентов-волонтеров "Бир", волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики после внесения данных о них в портал icaze.e-gov.az.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)