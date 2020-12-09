В Азербайджане в связи с ужесточенным режимом карантина откладывается рассмотрение ряда судебных дел

БАКУ /Trend/ - В период ужесточенного карантина в Азербайджане в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) судам дан ряд рекомендаций по рассмотрению дел.

Как сообщили в среду Trend в Верховном суде, судам рекомендовано следующее:

- в период ужесточенного карантина в Азербайджане с 00:00 14 декабря 2020 года по 00:00 18 января 2021 года временно отложить рассмотрение дел, за исключением дел, которые подлежат рассмотрению в срочном порядке или не требующих проведения судебного заседания (материалы по применению обязательных мер медицинского характера; другие обращения по избранию, изменению, отмене меры пресечения, продлению срока содержания под стражей, домашнего ареста, отмене, изменению обязанностей, возложенных на лицо, в связи с домашним арестом; при необходимости обращения по приговору или иному окончательному решению суда; дела об административных правонарушениях отдельных категорий, а также по вопросам, связанным с применением мер временной защиты, упрощенное производство по незначительным искам, особые производства по отдельным категориям и исполнительное производство).

- рассматривать без проведения устного судебного заседания (устных слушаний) дела по иным категориям административных споров с учетом требований статьи 16 Административно-процессуального кодекса Азербайджана.

- по гражданским и коммерческим спорам продолжить с учетом требований Гражданского процессуального кодекса Азербайджана ведение судебного делопроизводства посредством использования возможностей информационной системы "Электронный суд".

- принять в судебное производство материалы упрощенного досудебного производства и уголовные дела, рассмотреть дела, которые можно провести с использованием системы видеоконференцсвязи в соответствии со статьей 51-2 Уголовно-процессуального кодекса, а также материалы по жалобе в порядке особого обвинения.

- решить другие необходимые вопросы, вытекающие из рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров относительно режима работы судей и аппарата судов.

- прием граждан должен осуществляться только посредством телефонной связи и интернета. Суды должны обеспечить получение заявлений от физических и юридических лиц, включая апелляционные и кассационные жалобы, только по почте или в электронном виде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)