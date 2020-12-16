В Баку и на Абшероне будут организованы сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при министерстве сельского хозяйства 21-31 декабря организует зимние ярмарки «Из села в город», сообщает в среду Trend со ссылкой на минсельхоз.

В ярмарках, которые будут проведены по трем адресам в Баку и на территории Абшерона, более 100 фермеров выставят на продажу сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам.

На территории рядом со ст. метро «Гянджлик» в Наримановском районе, где пройдет первая ярмарка, уже создана необходимая инфраструктура, отвечающая современным требованиям. Еще две ярмарки будут организованы: в Бинагадинском районе, на ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В и в городе Хырдалан, на проспекте Гейдара Алиева, 41А.

Во время проведения ярмарок будут полностью соблюдены требования карантинного режима Оперативного штаба при Кабмине: регулярно будет проводиться дезинфекция территории ярмарки, контролироваться соблюдение социальной дистанции, измеряться температура как у фермеров, так и у покупателей, на территории ярмарки будут размещены дезинфицирующие средства, фермеры будут обеспечены медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и пр.

Участие в ярмарках бесплатное, фермерам будут предоставлены полки, весы и другое оборудование.

Фермерам, испытывающим трудности с поставкой продукции, будет оказана логистическая поддержка.

Ярмарочные цены будут доступными, существенно отличающимися от цен в оптовых и розничных точках продаж.

(Текст: Кямаля Сеидова)