В Баку завтра местами пройдут дожди

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами пройдут дожди, утром слабый туман, ожидается умеренный северо-западный ветер, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В регионах Азербайджана 17 декабря пройдут дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами интенсивного характера, туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью - 1-6, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 2 - 6 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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