Получающие профессиональное образование в Азербайджане лица впервые получат учебники по специальности

БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебном году в Азербайджане введено новшество в сфере профессионального образования. Таким образом, в целях повышения качества преподавания в рамках профессионального образования впервые изданы учебники по специальностям, сообщили в среду Trend в Министерстве образования.

На начальном этапе планируется издать 96 наименований учебников. В целом для профессиональных учебных заведений на текущий учебный год планируется издать 184 067 экземпляров.

Изданные и предназначенные для распространения в профессиональных учебных заведениях учебники по модулям специальностей в основном охватывают такие области, как туризм, сельское хозяйство, промышленность и эксплуатация автомобилей.

Наряду с учебниками по соответствующим специальностям, завершена работа по изданию учебников по базовым модулям, которыми предусматривается преподавать по всем группам специальностей. В их числе по туристическому направлению можно отметить учебники "Туристический организатор", "Специалист по пищевым продуктам в сфере туризма", "Администратор отеля", по сельскохозяйственному направлению - "Специалист агросервиса", "Специалист растениеводства", "Специалист скотоводства", а также другие учебники.

Отметим, что с прошлого года издаются учебники по общеобразовательным предметам для профессиональных учебных заведений, в которые можно поступить на базе общего среднего образования и где преподаются общеобразовательные предметы. Близится к завершению раздача в учреждения профессионального образования изданных в 26 наименованиях 99 622 экземпляров учебников по общеобразовательным предметам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)