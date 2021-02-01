Видеокадры с территории под строительство Физулинского международного аэропорта (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Общество 1 февраля 2021 15:37 (UTC+04:00)

(первая вервия в 12:36)

ФИЗУЛИ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории освобожденного Физулинского района запланированы работы по проекту "Строительство Физулинского международного аэропорта".

Об этом сказал вице-президент AZAL Этибар Гусейнов, сообщает в понедельник корреспондент Trend из Физули.

Проект включает строительство здания аэровокзала (терминал), взлетно-посадочной полосы длиной 3500 и шириной 45 метров с асфальтобетонным покрытием, перрона, направляющей дороги, световых сигнальных систем взлетно-посадочной полосы, установку аэронавигационного и метеорологического оборудования, трансформаторных подстанций - одна мощностью 2x1000 kVa и другая мощностью 2x400 kVa , вспомогательных зданий, сооружений и инженерных коммуникаций (электричество, газ, вода и связь).

В настоящее время проводятся мероприятия по разминированию 100 тысяч кв. метров территории под аэропорт. К работам привлечены зарубежные специалисты. Для ускорения работ по разминированию на территорию доставлен и уже задействован в работе уникальный механизм "AARDVARK" (Великобритания).

Сначала имеющее современную техническую базу и отличающееся профессионализмом ООО “AzVirt” приступило к строительству взлетно-посадочной полосы длиной 3500 и шириной 45 метров с асфальтобетонным покрытием.

В соответствии с проектом, планируется строительство асфальтобетонной взлетно-посадочной полосы, направляющей дороги и перрона общей площадью 238 000 кв. метров. В настоящее время на разминированных территориях проводятся земляные работы для закладки фундамента взлетно-посадочной полосы.

Для обеспечения взлетно-посадочной полосы световыми сигнальными системами, радионавигационным и метеорологическим оборудованием заключены договора с зарубежными компаниями. До конца 2021 года это оборудование будет доставлено в Азербайджан и установлено в Физулинском аэропорту.

Согласно проекту, для проведения внутренних электрических линий протяженностью 4 км (10 kV), внешних электрических линий протяженность 6 км (10 kV), световых сигнальных систем от Физулинской подстанции мощностью 110/35/10 kV планируется провести 130 км электрических кабелей и другой внешней и внутренней инженерной сети.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева взлетно-посадочную полосу планируется сдать до конца года.

Дополнительно проводятся исследования по определению места для строительства аэропорта на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, которое будет установлено до конца апреля этого года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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