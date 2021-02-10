В Бакинской высшей школе нефти пройдет онлайн-конкурс художественного чтения «Родина — хорошая»

12 февраля 2021 года в 19:00 в Бакинской высшей школе нефти состоится онлайн-конкурс художественного чтения «Родина — хорошая», посвященный Великой Победе.

Конкурс будет проводиться на платформе ZOOM с участием студентов и выпускников Бакинской высшей школы нефти.

Победители конкурса будут награждены в следующем порядке: I местo - 300 AZN; II местo - 200 AZN; III местo - 100 AZN. Занявшие 4-10 места будут награждены поощрительными денежными призами.

Также всем участникам будут вручены дипломы и сертификаты об участии в конкурсе художественного чтения.

Победителей определит профессиональное жюри.

Отметим, что в состав жюри под председательством народного поэта Рамиза Ровшана вошли народный артист, наш незаменимый актер Расим Балаев, народный артист, известный режиссер театра, кино и телевидения Рамиз Гасаноглу, доктор филологических наук, профессор, заслуженный журналист Гулу Магеррамли и доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Кямаля Мехтиева.