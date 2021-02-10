Поставленная из Турции техника по разминированию будет использоваться на освобожденных территориях Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Поставленная из Турции техника по разминированию будет использоваться на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом сказал начальник инженерно-фортификационной службы министерства обороны Азербайджана генерал-майор Анар Керимов, сообщает в среду Trend.
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