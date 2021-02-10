Число ДТП в Азербайджане сократилось

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане произошли 1587 ДТП, что на 15,1 процента меньше, чем в 2019 году, сообщает в среду Trend.

В результате этих ДТП пострадали 2 106 человек (снижение на 16,5 процента), 696 из них скончались.

42,6 процента ДТП произошли в дневное время суток, 35 процента - ночью.

28,9 процента ДТП произошли в выходные.

41,8 процента от всех ДТП произошли с участием пешеходов, 35,4 процента - нескольких транспортных средств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)