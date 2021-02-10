В 2020 г. в Азербайджане водителям было выписано штрафов почти на 120 млн манатов
БАКУ /Trend/ - В 2020 г. в Азербайджане было выявлено 3631,1 тыс. административных нарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сообщает в среду Trend.
За нарушение правил были выписаны штрафы на общую сумму 118,2 млн. манатов.
39,9% правонарушений были связаны с превышением допустимой скорости, 21,7% - нарушением правил стоянки и парковки, 9,2% - несоблюдением дорожных знаков, 8,4% - продолжением движения на красный свет светофора, 6,5% - непристегнутым ремнем во время управления транспортным средством, 3,6% - нарушением антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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