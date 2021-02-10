В 2020 году Carlsberg Azerbaijan увеличил объемы продаж на 16% (ФОТО)

Благодаря своевременно принятым мерам в ответ на вызовы рынка в период пандемии, объем продаж компании Carlsberg Azerbaijan за прошедший год на 16% превысил показатель 2019 года.

Рост объемов продаж в канале традиционной торговли (небольшие магазины) составил 20%, в канале современной торговли (сетевые магазины) – 58%.

После введения ограничений на функционирование кафе и ресторанов, направленных на предотвращение распространения вируса COVID-19, компания сфокусировалась на относительно новом канале пивного рынка DIOT (разливное пиво в магазинах). Максимальное размещение разливного оборудования в крупных сетевых магазинах позволило достичь значительного увеличения объемов продаж в этом канале. Объемы продаж в канале on-trade (кафе, рестораны) снизились на 43% в связи с упомянутыми ограничениями.

Бренды

Практически все бренды компании показали рост продаж: Xırdalan (+7%), Carlsberg (+180%), Кулер (+27%), Əfsanə (+122%). Значительный рост пива Carlsberg связан с коммуникационной поддержкой и промо-активностями в торговых точках, рост пива Xırdalan с выпуском сорта Xırdalan нефильтрованное в банке, а пива Əfsanə - обновлением дизайна и расширением линейки. За прошедший год на полки магазинов поступили новинки, которые уже успели полюбиться потребителям: Балтика 9 вишневое – насыщенное вишневое пиво, отличающееся сбалансированным вкусом, ароматом спелой вишни и умеренной горчинкой и Балтика 0 Малина – безалкогольное пиво, содержащее натуральный сок малины и витамины. Вся линейка бренда Балтика была представлена потребителям в обновленном дизайне.

На протяжении последних лет Carlsberg Azerbaijan входит в число крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в ненефтяной сфере. Так, сумма налоговых выплат в бюджет Азербайджана в 2020 году составила 35.7 млн AZN, что на 47% больше налоговых отчислений за 2019 год.

Локализация пивоваренного ячменя

В рамках партнерства с компанией AzərŞəkər по возрождению культивации пивоваренного ячменя на территории Азербайджана, 26 ноября 2020 года состоялось подписание меморандума о сотрудничестве. Напомним, что с целью локализации сырья для пивоваренного производства в 2019 году компаниями Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər был инициирован пилотный проект по культивации пивоваренного ячменя в Азербайджане, успешный результат которого позволил инициаторам планировать дальнейшее масштабирование проекта. В середине ноября 2020 года был осуществлен посев ячменя на территории Шамкирского района площадью в 70 га, что обеспечит более 10% годовой потребности Carlsberg Azerbaijan в пивоваренном ячмене в 2021 году и значительно повысить обеспечение локальным ячменем к 2022 году.

Устойчивое развитие

В рамках реализации долгосрочной программы Carlsberg Group в области устойчивого развития «4 НОЛЯ: вместе для будущего» Carlsberg Azerbaijan демонстрирует значительный прогресс на протяжении последних лет. Начиная с 2015 года, компании удалось сократить удельное потребление воды на производстве на 32%, тепловой энергии – на 19,5% и электроэнергии на 9%.

Помощь местному сообществу

В апреле и мае 2020 года флагманский бренд нашей компании Xırdalan в партнерстве с Исполнительной властью Абшеронского района организовали благотворительную акцию «Вместе Мы Сильны». В рамках акции была осуществлена раздача 1000 продуктовых корзин одиноким пожилым людям и малоимущим семьям Абшеронского района. В период пандемии компания Carlsberg Azerbaijan направила более 300 тысяч единиц одноразовой посуды в больницы и карантинные зоны. ​Действия в поддержку общества были высоко оценены со стороны Исполнительной Власти Абшеронского района и TƏBİB.

Результаты Carlsberg Group в регионе Восточная Европа

Все рынки региона Восточная Европа, частью которого является Carlsberg Azerbaijan, выросли за год кроме Украины. Органический рост объемов продаж пива в Восточной Европе составил 5,3%, рост объемов безалкогольных напитков — 22,6% (в основном за счет продаж энергетических напитков), а общий объем продаж в органическом выражении увеличился на 6,2%. Органический рост выручки составил 1%. Сокращение выручки на один гектолитр на 5% обусловлено высоким уровнем промоактивности, направленной на укрепление позиций на российском рынке. Органический рост операционной прибыли в регионе составил 10,9%, чему способствовали высокие показатели на всех рынках помимо России. Операционная маржа увеличилась на 220 базовых пунктов до 19,2%.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 55 млн AZN. В портфель компании входят такие популярные бренды как Xirdalan, Carlsberg, Tuborg, Балтика, Efsane Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley's Garage.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Центральной и Восточной Европы и Азии. Портфель компании насчитывает более 140 брендов пива. Общее количество сотрудников Carlsberg Group более 40 000 человек.