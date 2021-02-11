Стартует этап онлайн-голосования конкурса дизайна «Карабахские жемчужины» (ФОТО)

Завершилась оценка со стороны жюри работ конкурса дизайна «Карабахские жемчужины», учрежденного Закрытым Акционерным Обществом “AzerGold” совместно с Центром Гейдара Алиева.

На церемонии оценки, состоявшемся в головном офисе ЗАО, приняли участие члены жюри – заместитель председателя правления ЗАО “AzerGold” Хайям Фарзалиев, советник директора Центра Гейдара Алиева Эмин Мамедов, генеральный директор Центрального Банка Акшин Валиев, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный художник Натиг Фараджуллазаде, доктор исторических наук и представитель Музея Истории Азербайджана Санубер Гасымова, а также художники-дизайнеры Фарид Расулов, Нариман Маммедзаде, Рагим Исмайылов и Чингиз Исмайылов.

Как сообщается, всего в проект было представлено 887 работ, 195 из которых соответствовали первичным требованиям проекта и получили право на участие в конкурсе. Данные 195 работ были оценены членами жюри, в результате чего были определены победители по первым трем номинациям.

Следует отметить, что последний этап конкурса – онлайн голосование стартует 12 февраля в 00:00 часов и продолжится до 15 февраля 00:00 часов. За это время все работы, получившие право на участие в конкурсе, будут выставлены на официальном сайте проекта www.azergold.gift и будут доступны онлайн-голосованию. В результате голосования определится победитель четвертой номинации за зрительскую симпатию. Победители по всем номинациям будут объявлены 17 февраля.

Напомним, что проект «Карабахские жемчужины» посвящен Победе Азербайджанской армии в Карабахе. Одна из основных целей в реализации данного проекта заключается в изготовлении новых монет, пропагандирующих древнюю историю, культуру, искусство и нематериальное культурное наследие Карабаха

Первые три победителя будут вознаграждены дипломами и денежными призами (1 место – 3 тыс. манат, 2-ое место – 2 тыс. манат, 3-е место – 1 тыс. манат).