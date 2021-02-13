Переболела COVİD-19, но все равно сделала прививку - врач "Ени клиника"

Общество 13 февраля 2021 15:33 (UTC+04:00)
Переболела COVİD-19, но все равно сделала прививку - врач "Ени клиника"

БАКУ /Trend/ - Я уже переболела COVİD-19, но все равно сделала прививку, потому что количество антител к вирусу в крови уменьшилось, сказала в субботу Trend анестезиолог-реаниматолог медучреждения "Ени клиника" Сахабханым Нифталиева.

Она отметила, что как врач считает самым эффективным способом защиты от вируса вакцинацию: "Несмотря на то, что уже переболела коронавирусом, я решила вакцинироваться, так как количество антител в крови уменьшилось, и иммунитет к коронавирусу ослаб. Вакцинироваться нужно всем, как переболевшим COVID-19, так и всем остальным".

Нифталиева добавила, что никакого дискомфорта после прививки у нее нет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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