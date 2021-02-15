В бакинских школах регулярно изучается санитарная ситуация - Управление образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В бакинских школах регулярно изучается санитарная ситуация.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку, для обеспечения более надежной защиты от коронавируса учащихся и педагогического персонала учебных заведений проводятся систематические мониторинги.

Отметим, что сегодня в Баку в школу пошли 225 692, Сумгайыте - 27 675, Абшероне - 29 216 учащихся V-IX классов. В общеобразовательных школах занятия в рамках дошкольного образования, а также в V-IX классах будут проводиться дважды в неделю, в I-IV классах - трижды в неделю. В спецшколах занятия в I-IX классах будут проводиться пять раз в неделю.

С сегодняшнего дня открылись и детсады.

В школах других городов и районов Азербайджана очные занятия в V-IX классах возобновились с 8 февраля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)