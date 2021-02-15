Названо число учащихся Баку, Сумгайыта и Абшерона, которые пошли сегодня в школу
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в школу пошли 225 692, Сумгайыте - 27 675, Абшероне - 29 216 учащихся V-IX классов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.
В общеобразовательных школах занятия в рамках дошкольного образования, а также в V-IX классах будут проводиться дважды в неделю, в I-IV классах - трижды в неделю. В спецшколах занятия в I-IX классах будут проводиться пять раз в неделю.
С сегодняшнего дня открылись и детсады.
Отметим, что в школах других городов и районов Азербайджана очные занятия в V-IX классах возобновились с 8 февраля.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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