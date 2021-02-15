Применяемая в Азербайджане вакцина "CoronoVAC" абсолютно безопасна - врач

БАКУ /Trend/ - Применяемая в Азербайджане вакцина "CoronoVAC" абсолютно безопасна, сказала в понедельник Trend представитель больницы модульного типа Клинического медцентра Маиса Гейбатова.

По ее словам, первый этап вакцинации персонала Клинического медцентра практически завершен: "Сейчас ожидается второй этап, ни у кого побочных действий не наблюдалось".

Гейбатова добавила, что сегодня в больнице началась вакцинация препаратом "CoronoVAC" работников Кабмина.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)