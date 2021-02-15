Быстрая доставка вакцин от COVİD-19 в Азербайджан - очень важное достижение - Ханде Харманджи
БАКУ /Trend/ - Быстрая доставка вакцин от COVİD-19 в Азербайджан - это очень важное достижение.
Об этом сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в понедельник Trend.
По ее словам, для избавления от пандемии очень важна вакцинация: "Во многих странах мира она уже стартовала. Но пока остается достаточно стран, где этот процесс еще не начался".
Отметив важность прохождения вакцинации в первую очередь медработниками, Харманджи добавила, что в Азербайджане многие медики уже вакцинировались: "Это крайне важно для их безопасности, а также для безопасности их пациентов".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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