Снижение числа инфицированных в Азербайджане не должно никого успокаивать – Кабмин

БАКУ /Trend/ - Снижение числа инфицированных в Азербайджане в последние дни не должно никого успокаивать.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время вакцинации сотрудников Кабинета министров Азербайджана сказал журналистам заведующий сектором Аппарата Кабмина Гурбан Садыгов.

По его словам, для вакцинации сотрудников Кабинета министров созданы условия на самом высоком уровне.

"Выражаем благодарность врачам и рекомендуем гражданам активно участвовать в вакцинации в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и TƏBİB. Оперативный штаб при Кабинете министров принимает все необходимые меры для предотвращения распространения пандемии в нашей стране, и отрадно видеть, что количество инфицированных за последние дни сведено к минимуму. Однако это никого не должно успокаивать. Каждый должен продолжать следовать рекомендациям Минздрава и TƏBİB", – добавил Гурбан Садыгов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)