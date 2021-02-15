В "Space TV" назначен временный руководитель (версия 2 )
(первая версия опубликована в 12:12, изменен заголовок)
БАКУ /Trend/ - Кямиль Шахвердиев назначен временно исполняющим обязанности руководителя «Space TV», сообщает в понедельник Trend.
Шахвердиев является директором Фонда Рашида Бейбутова.
Напомним, что кинорежиссер Вагиф Мустафаев ранее был освобожден от этой должности.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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