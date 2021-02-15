Объявлен прием врачей на работу в Агентство Азербайджана по разминированию

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана объявило прием на работу врачей.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, с учетом расширения операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в целях обеспечения безопасности и своевременного предотвращения последствий несчастных случаев для работы в структуре новых региональных управлений Агентства Азербайджана по разминированию в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Ходжавендском, Агдамском, Шушинском, Тертерском, Кельбаджарском и Лачинском районах приглашаются врачи нижеприведенных специальностей:

- врач терапевт;

- врач скорой помощи;

- врач анестезиолог-реаниматолог;

- врач травматолог-ортопед;

- врач общей хирургии.

Обращающиеся должны представить следующие документы:

- заявление;

- удостоверение личности;

- диплом об образовании;

- удостоверение интернатуры;

- свидетельство о сертификации;

- трудовую книжку.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (012) 561-95-42.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)