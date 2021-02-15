Объявлен прием врачей на работу в Агентство Азербайджана по разминированию
БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана объявило прием на работу врачей.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, с учетом расширения операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в целях обеспечения безопасности и своевременного предотвращения последствий несчастных случаев для работы в структуре новых региональных управлений Агентства Азербайджана по разминированию в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Ходжавендском, Агдамском, Шушинском, Тертерском, Кельбаджарском и Лачинском районах приглашаются врачи нижеприведенных специальностей:
- врач терапевт;
- врач скорой помощи;
- врач анестезиолог-реаниматолог;
- врач травматолог-ортопед;
- врач общей хирургии.
Обращающиеся должны представить следующие документы:
- заявление;
- удостоверение личности;
- диплом об образовании;
- удостоверение интернатуры;
- свидетельство о сертификации;
- трудовую книжку.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (012) 561-95-42.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)