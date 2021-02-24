Агентство автодорог Азербайджана работает в усиленном режиме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с нестабильной погодой Госагентство автомобильных дорог Азербайджана с ночи работает в усиленном режиме.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, на основные улицы, проспекты и дороги в Баку, а также автомобильные дороги республики было выведено достаточное количество техники для их расчистки г от снега и льда.

Благодаря этому на основных направлениях было обеспечено безопасное и непрерывное движение автотранспортных средств. В настоящее время работа по расчистке дорог продолжается.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)