Армянам не удалось присвоить крепость Шахбулаг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 марта руководители медиа-ресурсов и НПО, блогеры и общественные активисты посетили крепость Шахбулаг в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Как сообщает Trend, они были проинформированы об истории крепости. Было отмечено, что крепость Шахбулаг XVIII века в Агдамском районе является одним из самых известных памятников истории Карабаха. Расположенная в 10 км от города Агдам, недалеко от села Шахбулаг, она была построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом. Исторический памятник, известный в научной литературе как «Замок Шахбулаг», на самом деле является внутренней башней большого замкового комплекса, который был построен из местных строительных материалов, известняка и горного камня. Комплекс состоит из домов, рынка, бани и мечети и был окружен защитными стенами и сторожевыми башнями. Высота стен составляет 7 метров, высота башен - 8,5 метра. Единственный вход в комплекс расположен с востока. На северо-западе дворцового комплекса Шахбулаг, недалеко от обильного водяного источника, в честь которого и дано название, построена мечеть.

До того, как Панахали хан построил Шушинскую крепость, крепость Шахбулаг была административным центром Карабахского ханства. Постройки Шахбулага повлияли на архитектуру построек в Карабахском ханстве, особенно в его столице под названием Шуша.

В настоящее время от замкового комплекса Шахбулаг остались крепость на холме и мечеть. После оккупации Агдама в 1993 году армяне безуспешно попытались присвоить крепость Шахбулаг, а также ряд других азербайджанских памятников, а близлежащую мечеть представили ​​как церковь.

Отметим, что визит осуществляется по поручению Президента Азербайджана. Руководителей СМИ и общественных организаций, блогеров и общественных деятелей сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.