Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию об аресте генерал-лейтенанта Ровшана Акперова

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана назвала причину ареста бывшего командующего корпусом минобороны генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В органах прокуратуры Украины было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК по факту умышленного убийства холодным оружием в Киеве 1 июня 2001 года гражданина Азербайджана Алиева Эльчина Федай оглу (1971 года рождения), проведен ряд следственных мероприятий. В 2003 году на основании обоснованного подозрения в совершении преступления азербайджанским гражданином уголовное дело было направлено в Азербайджан, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По этому уголовному делу в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях военной и Генеральной прокуратур Азербайджанской Республики были проведены некоторые следственные мероприятия, однако производство по нему было приостановлено в связи с тем, что не была установлена личность подозреваемого в совершении убийства.

В 2020 году после повторного изучения уголовного дела руководством Генеральной прокуратуры было отменено решение о приостановлении по нему производства. В Следственном управлении Генпрокуратуры после многочисленных следственных мероприятий и сбора достаточных доказательств по делу возникли обоснованные подозрения в том, что это преступление совершил Акперов Ровшан Тельман оглу.

В сообщении отмечается, что Акперов Ровшан Тельман оглу (1965 г.р.) подозревается в том, что в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Алиевым Эльчином Федай оглу у кафе «Сикора» (город Киев, ул.Дегтярева, 7) примерно в два-три часа ночи нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

15 марта 2021 года Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК, ему предъявлено обвинение, и на основании представления Генпрокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)