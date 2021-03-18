Без вакцинации в Азербайджане случаев инфицирования COVID-19 было бы больше - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Без вакцинации в Азербайджане случаев инфицирования коронавирусом было бы больше, сказал в четверг Trend глава Рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

Он отметил, что до настоящего времени в Азербайджане вакцину получили до 500 тысяч человек.

Глава рабочей группы также сообщил, что вакцинация началась во многих странах, и приобрести вакцины становится труднее.

По его словам, в пандемию после ужесточения карантина уровень инфицирования снижается, а смягчение режима вновь способствует его росту.

«Сейчас период смягчения карантина, поэтому фиксируется больше случаев заражения», - сказал Алиев.

Во избежание роста инфицирования необходимо усилить профилактические меры, считает он.

«Первая мера – это соблюдение социальной дистанции, использование медицинских масок, обеспечение изоляции. Вторая – это вакцинация. Медперсонал уже вакцинирован, и сейчас вакцину получают лица в возрасте 50 лет и старше», - сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан одним из первых в мире начал вакцинацию от коронавируса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)