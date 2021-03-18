Граждане должны соблюдать правила карантина во избежание роста инфицирования - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Азербайджан борется с коронавирусом на протяжении года и ввел за это время ряд правил и ограничений. С введением ограничений число зараженных снижалось, а после ослабления карантина вновь начинало расти, сказал в четверг Trend глава Рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

По его словам, сейчас способность вируса сохранять заразность возросла из-за ослабления карантинного режима и роста общения между людьми.

Глава рабочей группы отметил, что росту инфицирования способствует и человеческий фактор.

"Каждый раз после ослабления карантина мы призываем людей быть осторожными и соблюдать правила, но все равно случаев заражения становится больше, поэтому граждане должны придерживаться соответствующих правил", - сказал Алиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)